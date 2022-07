CorSera – Dybala, il Napoli va avanti a fari spenti: ecco la situazione

Nonostante le dichiarazioni del ds Giuntoli ("Non abbiamo mai parlato con Dybala"), la Joya a Napoli non è soltanto una suggestione. Come riporta il Corriere della Sera, è piuttosto una opportunità che Aurelio De Laurentiis prova a sfruttare. "È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurro sogna anche di notte, anche per rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti".