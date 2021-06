Corsera – Eriksen, l’Inter lo visiterà a casa sua. Kjaer tra i più scossi

Attese le dimissioni del calciatore danese, che poi riceverà la visita di una delegazione dell'Inter

Da rimandare la visita di Romelu Lukaku e dell'Inter a Christian Eriksen, almeno fino a quando il calciatore non sarà dimesso dall'ospedale in cui è ricoverato, il Rigshospitalet. Per quanto riguarda Big Rom, infatti "difficile possa vederlo - spiega il Corriere della Sera -, se ne riparlerà più avanti, possibile domani, quando uscirà. Poi tornerà nella sua casa in Danimarca, lì potrebbe ricevere la delegazione dell'Inter. Il misto di paura e sollievo sarà un carico di emozioni pesante da gestire per i 25 mila tifosi attesi allo stadio, per i giocatori, i tecnici, i medici. I giocatori danesi sono rimasti scioccati, hanno interrotto la bolla sanitaria e gli allenamenti, passato due giorni in famiglia, parlato con gli psicologi. Kjaer, l'eroe di una storiaccia, è tra i più scossi: la sua presenza è in dubbio".