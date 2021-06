FCIN1908 / Oggi ancora esami per Eriksen, slittano le dimissioni: Inter in attesa

Si attendono aggiornamenti al termine del ciclo di esami al quale si sta sottoponendo Christian Eriksen. Il giocatore danese è ancora ricoverato, il club nerazzurro rimane in attesa.

Proseguono gli esami per Christian Eriksen , ancora ricoverato presso l'ospedale di Copenaghen dopo il malore di sabato scorso. Il centrocampista nerazzurro è stato sottoposto ad accertamenti nella giornata di ieri e anche il programma di oggi prevede ulteriori esami. Tutti gli sforzi sono naturalmente concentrati nel cercare di capire la causa dell'arresto cardiaco, non lasciando nulla di insondato. Slittano quindi al momento le dimissioni del giocatore danese, ma la situazione è naturalmente in continua evoluzione.

L'Inter, in contatto con la Danimarca, attende (come avevamo già raccontato ieri) che tutti gli esami siano stati effettuati per valutare un viaggio in terra danese. Anche per quanto riguarda questo punto la situazione è in continuo aggiornamento e il club è in attesa di indicazioni per prendere una decisione in merito.