CorSera sull’Inter: “Gioco ed entusiasmo: sembra ben attrezzata per difendere lo Scudetto”

Ottima prova dell'Inter che asfalta il Bologna 6-1 e reagisce alla grande dopo il KO di Champions col Real

"Prima cinica e poi scintillante. Due facce della stessa Inter spietata, che con sei gol cancella il Bologna e, almeno per una notte, si riprende la testa della classifica". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sulla vittoria dell'Inter contro il Bologna. Un match senza storia che ha visto diversi giocatori mettersi in luce, come ad esempio Lautaro. "L’Inter non forza il pressing, ma riparte sempre con i tempi giusti, facendo tornare alla mente quella contiana, energica, feroce nell’applicazione, lucida. Nella ripresa, anziché frenare e risparmiare energie, i nerazzurri spingono sull’acceleratore, giocando per divertirsi e segnando altre tre volte", aggiunge il CorSera.

Tra i migliori c'è anche Dumfries che confeziona un'ottima prova all'esordio da titolare ma anche Dimarco è convincente sull'altra fascia. Per l'Inter si tratta della 18° vittoria di fila a San Siro, un ottimo modo per rifarsi dopo il pari di Genova e il KO con il Real Madrid. "In attesa di capire cosa potrà combinare in Champions, sembra bene attrezzata per difendere lo scudetto anche se gli esami che la attendono, martedì a Firenze e sabato con l’Atalanta, chiariranno meglio il suo potenziale. Per adesso c’è il gioco e ci sono entusiasmo e convinzione. Non è poco", chiosa il quotidiano.