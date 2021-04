CorSera – Inter, Lukaku è il sole. La 9° sinfonia vale mezzo scudetto ma il torto…

Il Corriere della Sera analizza il successo dell'Inter di Conte contro il Bologna firmato da una rete del solito Romelu Lukaku

"La nona sinfonia, dopo tre settimane di sosta, vale un pezzo di scudetto". Così il Corriere della Sera definisce il successo dell' Inter al Bologna firmato da Romelu Lukaku . "L’Inter riparte come aveva finito: vincendo. Lo fa con un filo di gas e grazie al solito Lukaku che trasforma in oro, cioè in gol, la prima occasione di una partita in cui si accontenta del minimo sindacale. La capolista prima controlla il palleggio tiepido e scolastico del Bologna e alla mezzora colpisce senza pietà con l’uomo migliore. Poi si limita a controllare e a portare in fondo un risultato fondamentale".

L'Inter fatica a ripartire dopo lo stop tra Covid e nazionali: "Non è facile riaccendere la spina dopo una sosta così lunga a causa del Covid e delle Nazionali. Conte è costretto a cambiare la difesa dopo sette partite in cui i nerazzurri hanno subito solo tre gol. C’è Ranocchia per De Vrij che, dopo essere tornato negativo, è in panchina. Ai nerazzurri mancano ritmo e aggressività e qualche singolo non sembra particolarmente ispirato. Barella conferma le difficoltà mostrate in azzurro e Hakimi non spinge con la consueta disinvoltura. Neppure Eriksen funziona granché. Ma quando il Bologna cala l’attenzione, l’Inter ne approfitta. Il cross teso di Bastoni è perfetto per Lukaku, che deve ribadire in rete dopo il miracolo di Ravaglia. Sono 20 per Romelu, il totem".