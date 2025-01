Corsera – Inter e Milan parti civili nel processo contro gli ultras delle Curve

"Un messaggio simbolico forte e un punto importante fissato. Inter e Milan stanno muovendo i passi per costituirsi parti civili e chiedere il risarcimento dei danni subiti, nei processi in cui sono imputati gli ormai ex capi ultrà delle Curve di San Siro arrestati il 30 settembre nell’indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra". Così il Corriere della Sera parla della decisione delle due società milanesi che avrebbero quindi deciso di entrare in causa come parte civile nei procedimenti contro i tifosi a cui vengono contestati illeciti, violenze e l'associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa per i tifosi nerazzurri finalizzata ad altri reati, come aggressioni ed estorsioni.