Che non può essere demolito a causa del vincolo, ma può essere rifunzionalizzato qualsiasi cosa voglia dire". Apre così il Corriere della Sera il suo focus sul tema futuro stadio di Milano, con Inter e Milan che definitivamente chiuso le porte all'ipotesi ristrutturazione del Meazza: "È l’ultimo colpo di scena di una telenovela che va avanti da cinque anni. Ieri, Milan e Inter si sono presentate a Palazzo Marino per mettere la pietra tombale sul progetto di riqualificazione del Meazza firmato da Webuild e dire al sindaco Beppe Sala, che no, la riqualificazione costa troppo e non è fattibile e quindi è preferibile riportare le lancette dell’orologio al 2019 quando impazzavano i rendering della Cattedrale di Populous e Gli Anelli di Manica Crm.