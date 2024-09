"L’incontro ha soddisfatto i rossoneri, per la disponibilità del sindaco e la ritrovata affinità con l’Inter. La ristrutturazione di San Siro è un no deciso per entrambe le società: i costi (che si avvicinano a quelli di una nuova costruzione), l’impossibilità di giocare in uno stadio in rifacimento e quella di traslocare in un impianto vicino (come invece aveva potuto fare il Real Madrid). Da qui l’idea di tornare all’ipotesi di un nuovo stadio milanese, con i soliti ostacoli da superare ma con un clima diverso, che rende il club rossonero più ottimista. Per la società è un ritorno a un antico progetto, ma senza più ripartire da zero: il dossier è stato nel frattempo trattato in varie sedi istituzionali. Restano però incognite e dubbi. Il passaggio chiave per il Milan resta quella con la sovrintendente, per capire se lo sviluppo del progetto dei club può essere coerente con quello del comune: più volte il presidente Scaroni ha parlato del desiderio di costruire a Milano «lo stadio più bello del mondo». Fin quando l’eventuale ipotesi di un nuovo impianto milanese nell’area di San Siro non diventerà a tutti gli effetti realistica, il club non abbandonerà il progetto a San Donato, su cui è già ben avviato. Progetto su cui il Milan lavora da due anni e su cui ha investito circa 50 milioni di euro. Cosa fare invece del vecchio San Siro? Per i rossoneri, studiarne una rifunzionalizzazione che preveda l’ampliamento di spazi verdi a disposizione dei cittadini milanesi", spiega La Gazzetta dello Sport.