CorSera – Inter-Napoli, c’è una grande novità per Inzaghi. “In attacco…”

"Se c’è un vantaggio, a ritrovarsi così distanti, è quello di non avere nemmeno il tempo di pensare: c’è solo da vincere, non ci sono alternative. E farlo stasera, dentro a uno stadio strapieno che non aspetta altro, metterebbe il turbo a una possibile rimonta scudetto, alla quale Inzaghi crede ancora". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Inter-Napoli di questa sera. Inzaghi punta su Lukaku, che torna titolare e al suo fianco dovrebbe partire titolare Dzeko, con Lautaro pronto a subentrare.

"La grande novità per Inzaghi è quella di avere tutti gli attaccanti a disposizione per giocare dal primo minuto. Dzeko e Lukaku assieme hanno convissuto appena 13’ a Lecce alla prima di campionato: un po’ poco come test, ma è anche vero che i problemi l’Inter non li ha mai avuti in avanti (ha il secondo miglior attacco con 34 reti dietro al Napoli, 37), quanto in difesa, dove il numero di gol subiti (22) è inquietante e un cardine come Skriniar inizia l’anno in scadenza", chiosa il quotidiano.