Corsera – Inter tornata quasi alla normalità: Covid gestito e pendenze saldate

Il quotidiano spiega come la situazione all'interno del club nerazzurro sia in netto miglioramento, sotto tutti i punti di vista

"Zitti e pedalare". Questo il mantra di Antonio Conte, apparso ieri molto carico in vista della ripresa del campionato, con l'Inter che stasera affronterà al Dall'Ara un sempre ostico Bologna. Ma, come spiega il Corriere della Sera, l'ambiente nerazzurro ha diversi motivi per sorridere: "Con De Vrij negativizzato (ma dovrebbe giocare Ranocchia), l’Inter è tornata quasi alla normalità. Il quadro nerazzurro è migliorato dentro e fuori dal campo. L’emergenza Covid è stata gestita, il calendario strizza l’occhio, la società ha fatto il suo saldando una mensilità e le pendenze di mercato. Ma, come dice Conte, poche chiacchiere, a Bologna serve il nono successo per lo scatto scudetto".