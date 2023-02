CorSera – Inter-Porto, pagelle: Onana un muro. Lukaku supereroe. Inzaghi bravo a…

Nelle pagelle di Inter-Porto, il Corriere della Sera sceglie Romelu Lukaku come migliore in campo. Il voto del quotidiano per Big Rom è 7,5: "Si traveste da supereroe e cambia volto all'Inter. La sua zampata vale tanto in ottica qualificazione". 7 per André Onana: "Salva d'istinto e posizione sul tiro a botta sicura di Grujic. Si ripete su Zaidu. Un muro". 7 anche per Simone Inzaghi: "Bravo a capire le difficoltà di Dzeko e a inserire presto Lukaku. In queste partite non sbaglia mai".