CorSera – Inter, priorità rovesciate per il re di Coppe: Inzaghi sa che…

Nerazzurri impegnati contro la Juventus in finale di Coppa Italia ma la gara da non fallire è contro la Salernitana

Inter e Juventus torneranno a sfidarsi questa sera. Dopo le due sconfitte stagionali in campionato, i nerazzurri avranno la possibilità di vendicarsi in Coppa Italia, tenendo però presente che la priorità rimane la Serie A e i prossimi impegni per questo rappresentano un obiettivo da non fallire. Simone Inzaghi, re di coppe, dovrà tenerlo presente.