C’è chi come Carlos Augusto è stato un titolare aggiunto:

“Il brasiliano, arrivato dal Monza in prestito oneroso (il riscatto è già ufficiale), è una delle sorprese più belle: in campionato le ha giocate praticamente tutte, portando dalla panchina energia e qualità”.

Poi Frattesi:

“Della stagione di Frattesi restano delle istantanee, alcuni gol decisivi: nel derby di settembre, poi allo scadere contro il Verona e a Udine. Spalle larghe abbastanza per sopportare il peso dei 27 milioni spesi da Marotta per portarlo a Milano, sta crescendo dietro il totem Mkhitaryan”.

Senza dimenticare Bisseck, altra scommessa vinta:

“Fisico, rapido, il 23enne difensore tedesco ha saputo sfruttare le sue occasioni, segnando anche un paio di gol pesanti. Ha caratteristiche diverse da Pavard e Bastoni, e può ancora migliorare. Anche De Vrij è stato prezioso: Inzaghi lo ha alternato con Acerbi, senza che la squadra ne risentisse. Solido e sicuro, l’olandese è tornato ai livelli di qualche anno fa, con una maturità diversa”.

E gli altri?

“Dumfries sembra invece arrivato ai titoli di coda: meno incisivo rispetto ai primi anni, non più padrone della fascia destra, ormai territorio di Darmian. L’olandese ha mercato, in estate può essere ceduto per far cassa. Difficile giudicare la stagione di Cuadrado, praticamente sempre infortunato, e Klaassen, che ha messo insieme pochissimi minuti”.

Il Corriere della Sera si concentra anche sugli attaccanti:

“Ci si aspettava di più, invece, dagli attaccanti di scorta. Arnautovic (10 milioni dal Bologna, due campionati di fila in doppia cifra) ha segnato in totale 4 gol. La crescita di Thuram lo ha penalizzato, ma quando chiamato in causa l’austriaco ha deluso. Lui come Sanchez, rientrato a Milano dopo un ottimo anno al Marsiglia, prima rete in campionato il 4 marzo contro il Genoa”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.