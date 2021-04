CorSera / Inter-Sampdoria, gara anticipata alle 15 in caso di festa rinviata

Il Corriere della Sera conferma la decisione: Inter-Sampdoria si giocherà alle 15 e non alle 18 per motivi di ordine pubblico

Lo scudetto si avvicina e in casa Inter si prepara la festa . Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, in caso di rinvio al prossimo weekend la squadra nerazzurra anticiperà la sfida allo stadio Meazza contro la Sampdoria . Alle 15 di sabato 8 maggio anziché alle 18 come da calendario.

Il Corriere della Sera spiega: "Ammesso che l’anticipo dell’orario, con la fine della partita alle 16.45, possa effettivamente aiutare polizia e carabinieri, la mossa risponde a un evidente obiettivo: evitare lo sconfinamento del coprifuoco serale di migliaia di persone a spasso per la zona dello stadio come in piazza Duomo, tradizionale punto di ritrovo e convergenza del tripudio. Da un lato vi sono ragioni di tutela delle norme contro gli assembramenti; dall’altro, entrando per appunto in una fascia temporale passibile di sanzioni, le forze dell’ordine potrebbero trovarsi di fronte sia la difficile conduzione della «piazza», sia l’obbligo di intervenire con le multe, uno scenario per forza complicato nonché foriero di criticità. Per contenere gli assembramenti ed evitare sconfinamenti del coprifuoco delle 22".