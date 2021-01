CorSera – Inter, settimana durissima dopo aver fallito l’operazione sorpasso

L’Inter deve mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta con la Sampdoria. I nerazzurri, come sottolinea il Corriere della Sera, sono chiamati ad un triplice impegno che non ammette esitazioni. Scrive il quotidiano: “Fallita per la quarta volta l’operazione sorpasso e interrotta la striscia di otto vittorie consecutive, l’Inter comincia domenica a Roma una settimana durissima, con due scontri diretti. Prima i giallorossi e poi la Juventus, intervallati dalla sfida di Coppa Italia con la Fiorentina”.