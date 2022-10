Corsera: “Inter, Skriniar disponibile all’ascolto. E chissà che l’esempio di Lukaku…”

E' andato in scena nella giornata di ieri il primo incontro tra l'Inter e Milan Skriniar per imbastire un discorso per il rinnovo di contratto. Queste le ultime dal Corriere della Sera: "Il primo round è stato interlocutorio ma positivo, nel senso che i rappresentanti del giocatore sono sembrati disponibili all'ascolto. Marotta mercoledì si è detto «ottimista per natura», pur sapendo che la strada è comunque stretta.

L'Inter arriva a offrire un quinquennale da 6,5 netti a stagione al capitano del presente e del futuro, ben consapevole che i 9 milioni con bonus a cui può arrivare il Psg sono un'altra cosa. Toccherà al giocatore decidere se diventare un simbolo amatissimo a Milano oppure no. Difficile, ma al momento non impossibile. E chissà che l'esempio di Lukaku - finito a Londra e tornato in Italia dopo dodici mesi con la fondata speranza di rimanerci anche per il secondo anno di prestito oneroso - non spinga lo slovacco a fare scelte controcorrente".