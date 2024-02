Stasera l'Inter scenderà in campo al Meazza per recuperare finalmente la 21a giornata di campionato contro l'Atalanta. Così ci arrivano i nerazzurri secondo il Corriere della Sera: Rispetto a trenta giorni fa l’Inter arriva a questa partita con uno spirito totalmente differente, frutto di 10 vittorie su 10 in questo 2024: uno stato di euforia assoluto, accompagnato dalla consapevolezza che vincerle tutte è oggettivamente difficile. Questo però finisce col dare ancora più serenità a una squadra che non solo gioca a memoria, ma aggiunge a ogni partita qualcosa di diverso, sia con gli interpreti principali in campo che con i riservisti".