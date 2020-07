CorSera su Lautaro: “Non c’è più con la testa, ha staccato la spina. Col Brescia in ciabatte…”

Nella festa del gol nerazzurra contro il Brescia, non ha preso parte Lautaro Martinez. L’argentino, nonostante abbia avuto un paio di occasioni importanti, non è riuscito a capitalizzarle, finendo a secco in un tabellino che ha visto sei marcatori diversi. Il Corriere della Sera commenta così la prestazione di Lautaro:

“Nella collana interista però c’è un diamante grezzo che si sta lentamente trasformando in zircone, Lautaro Martinez. L’argentino semplicemente non c’è, nella testa, nell’atteggiamento, nelle giocate. Ha staccato la spina, anzi non si è proprio ricollegato alla corrente dopo il lockdown. I gol si possono sbagliare, bisogna però volerli fare per davvero, non solo provarci. Il «Toro», quello vero, avrebbe capitalizzato le occasioni contro il Brescia, presentato da Lopez a San Siro in ciabatte infradito”.