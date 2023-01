CorSera – L’Inter si sveglia solo quando ha le spalle al muro. Senza adrenalina non sa stare

"Solo quando ha le spalle al muro, solo quando lo schiaffo le brucia davvero, l’Inter si sveglia. La reazione contro il Parma arriva in tempo utile per evitare l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia, per giunta da campione in carica: a due minuti dal novantesimo, Lautaro pareggia al primo vero tiro in porta, grazie anche a una deviazione di testa di Osorio che toglie a Buffon ogni possibilità di intervento. Ai supplementari – seguendo lo stesso svolgimento di un anno fa contro l’Empoli – l’Inter fa lo scatto decisivo con un colpo di reni di Acerbi che di testa improvvisa il pallonetto perfetto, dopo una respinta di Buffon su cross di Dimarco", analizza il Corriere della Sera.