CorSera – Lukaku punto interrogativo Inter. La LuLa ancora un lontano ricordo

Il ritorno del centravanti belga non è ancora riuscito a incidere come speravano in casa nerazzurra, complice anche il lungo stop

Andrea Della Sala

Dopo i tre gol siglati in due partite con il Belgio, Romelu Lukaku spera di poter tornare a dare il suo contributo anche con la maglia dell'Inter. Arrivato in estate sotto i migliori auspici, complice un infortunio il centravanti non è riuscito a essere decisivo come nell'anno dello scudetto.

"Qualche colpo Romelu l’ha battuto, in fin dei conti il gol al Porto che vale la qualificazione ai quarti di Champions è suo. Ma l’infortunio più lungo della sua carriera, ha limitato l’impatto del ritorno più atteso del campionato: doveva essere il colpo (a basso costo) dell’anno, invece adesso Lukaku all’Inter è un punto interrogativo per l’anno prossimo. E in campionato c’è una qualificazione Champions ancora da raggiungere, un traguardo non così scontato per una squadra che ha perso una partita su tre, senza che il ritorno di Big Rom abbia portato una svolta, anzi: la coppia con Lautaro è lontana dai fasti della stagione dello scudetto", si legge su Corriere.it.