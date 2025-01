"Beretta dice di aver avuto rapporti anche con il presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Se nei precedenti interrogatori aveva asserito che Marotta lo aveva salvato da una denuncia nel momento in cui aveva detto a un dirigente nerazzurro (intenzionato a sporgerla per minacce ricevute dall’ultrà) che se avesse voluto avrebbe potuto farla a titolo personale ma non a nome della società, ora Beretta racconta di una volta in cui Marotta, in occasione di una contestazione di tifosi sotto la sede, gli avrebbe detto «Andrea, mi raccomando, non fate casino, tenete... La contestazione ci sta magari per gli acquisti che non andavano…».