La trasferta in Arabia Saudita per l'Inter potrebbe portare in dote non solo la Supercoppa. I nerazzurri scenderanno in campo stasera contro l'Atalanta per la prima delle due semifinali, cercando l'accesso alla finale per poi provare a difendere il titolo già conquistato nelle ultime tre edizioni. Intanto, si lavora anche fuori dal campo per provare ad allargare gli orizzonti commerciali del club.

In queste ore, infatti, il presidente Beppe Marotta ha incontrato Khaled bin Mohammed, Presidente di Diriyah Club Sports Company, in un incontro in cui hanno "discusso di percorsi di cooperazione e partnership per migliorare un futuro sportivo unico per il Diriyah Club", si legge in u post apparso su X. La squadra attualmente milita in seconda divisione saudita, ma le prospettive di crescita non mancano, come la forza economica della proprietà.