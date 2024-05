CorSera / Napoli-Conte, nodo clausola: i dettagli della proposta e l’ostacolo

Le ultime sul futuro dell'ex tecnico dell'Inter, pronto a tornare in panchina e in Serie A: trattativa in corso

Il Napoli e Antonio Conte continuano a dialogare, a caccia di un’intesa per il contratto. Il presidente De Laurentiis e il tecnico salentino stanno provando a trovare l’accordo, come riferisce il Corriere della Sera.

“De Laurentiis non vuole commettere altri errori di questo tipo — e la scelta di Conte rappresenta in tal senso una garanzia — ma se il rapporto dovesse interrompersi prima della scadenza non intende far fronte allo stipendio di tutta la durata del contratto. Clausola di tutela, dunque. Una buonuscita concordata in caso, ad esempio, di mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions, che eviterebbe saluti amari da parte di entrambi”.