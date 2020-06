Coppa Italia, Napoli-Inter anticipata al 12 giugno? CorSera: “C’è un ok, ma ne mancano tre”

“Trent’anni dopo le Notti Magiche, il calcio italiano prova a rivedere le stelle tra il 12 giugno (prima semifinale di Coppa Italia, forse Juventus-Milan, forse Napoli-Inter) e il 2 agosto, data della fine del campionato «s.q.», salvo quarantena”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al comunicato ufficiale della Serie A che ha reso noti orari e date delle partite dalla 25° alla 35° giornata, visto che le ultime tre vedranno la contemporaneità d’orario per le squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

REBUS COPPA ITALIA – Al momento, però, resta un rebus che, almeno per questioni tempistiche, è prioritario: la Coppa Italia con le due semifinali che dovrebbero giocarsi il 12 e il 13 giugno. “Servirà una nuova delibera per dare il via ufficiale alla stagione prima di quella data (14 giugno, ndr), ma nel frattempo l’incertezza su quale delle due semifinali vada giocata prima è ancora totale: l’Inter, nel caso raggiungesse la finale del 17 giugno, sarebbe l’unica squadra sempre impegnata (ha anche il recupero con la Samp) quindi vorrebbe giocare il 12, ma serve l’ok delle altre tre squadre. Nell’assemblea di Lega del 5 si dovrà prendere una decisione, in attesa del via libera del governo”, chiosa il Corriere della Sera.