CorSera – Le parole di Inzaghi? Pretattica, perché sembra un azzardo…

Al termine della prima amichevole estiva, Simone Inzaghi ha dichiarato di stare bene così là davanti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, quella del tecnico potrebbe essere «pretattica», "perché sembra un azzardo — per chi punta ad arrivare in fondo ovunque — affidarsi solo a 4 attaccanti, con Dzeko che va per i 37 anni e Correa che non brilla certo in fase di realizzazione. E Dybala è lì che aspetta, ma non all’infinito".