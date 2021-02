CorSera – L’Inter torna a volare in trasferta e scaccia le paure: ora iniziano gli esami veri

L’Inter cala il tris di vittorie stagionali sulla Fiorentina. La squadra di Antonio Conte (squalificato e in tribuna) supera al Franchi la formazione viola grazie alle reti di Barella e Perisic. “L’Inter riprende a volare anche lontano da casa. Ora però cominciano gli esami veri” scrive il Corriere della Sera.

“Una vittoria netta contro i resti della squadra di Prandelli, orfana degli squalificati Milenkovic e Castrovilli e degli infortunati Ribery e Caceres – sottolinea il quotidiano -. Il ritorno del totem Lukaku, abbinato a quello della freccia Hakimi, scaccia le paure nerazzurre“.

Il protagonista è ancora l’inesauribile Nicolò Barella: “Il suo gol, appena scollinata la mezz’ora, è un piccolo capolavoro balistico da fuori area, un tiro a girare che non dà scampo a Dragowski“.

Il CorSera aggiunge: “I contiani scavalcano il Milan, ritrovano la vittoria in trasferta dopo tre partite, allontanano le preoccupazioni per i tormenti societari. L’Inter, regina del campionato almeno sino a domenica, dimentica i suoi guai e comincia nel migliore dei modi il piccolo ciclo della verità, che prosegue martedì allo Stadium contro la Juve in Coppa Italia e poi contro Lazio e Milan in campionato“.