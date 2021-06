Cardiologo Corsetti: “Eriksen un resuscitato. Tornare a giocare? Fuori luogo parlarne”

Il centrocampista danese sta meglio dopo il malore accusato sabato: si cerca ora la causa dell'arresto cardiaco

Roberto Corsetti, direttore del Centro Medico B&B di Imola e tra i più noti cardiologi italiani dello sport, in un'intervista concessa al Corriere della Sera ha provato ad analizzare il malore occorso a Christian Eriksen nei minuti conclusivi del primo tempo di Danimarca-Finlandia: "Eriksen è vivo per miracolo. Un miracolo reso possibile da un protocollo medico e organizzativo esemplare sul campo, dalla bravura del suo capitano Kjaer, che gli ha spostato la lingua per farlo respirare. Ma anche dalla risposta positiva del suo cuore a massaggio e defibrillazione: non sempre è così, purtroppo. La felicità non deve farci sottovalutare la gravità del fatto: Christian è un resuscitato.

Il primo compito dei colleghi di Copenaghen è stato monitorare il cuore dell'atleta per capire se un altro evento potenzialmente fatale si potesse riprodurre. Ora si avvia la fase 2, quella più delicata: capire cosa l'ha scatenato. Di certo i medici stanno passando al setaccio i tracciati e le immagini per ricostruire una storia elettrica e morfologica del cuore, a caccia di una anche minima aritmia o anomalia nel suo passato. Le cardiopatie congenite più frequenti in grado di provocare aritmie così gravi sono la displasia aritmogena del ventricolo destro, la cardiomiopatia ipertrofica o la sindrome di Brugada. Importante rendersi conto che lo screening medico sportivo può prevenire molto ma non tutto: una coronografia "legge" il cuore in profondità ma non può essere un esame di routine. Se dall'analisi o dalla storia familiare non emergesse nulla, allora ci si concentrerà sulle coronarie o su una eventuale patologia acquisita, spesso causa di questi eventi, come la miocardite.