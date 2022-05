Corsi: “Parisi vorremmo tenerlo, vedremo se sarà possibile. Pinamonti? Questi due club…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il presidente dell'Empoli parla del futuro dei due giocatori

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Fabrizio Corsi ha parlato del futuro di Parisi, accostato anche all'Inter, e di Pinamonti. Queste le dichiarazioni del presidente dell'Empoli: "Parisi noi vorremmo tenerlo, affinché possa completare qui ad Empoli quel percorso solo in parte interrotto per un infortunio che lo ha tenuto fuori 5 mesi nell’ultima stagione. Vedremo se sarà possibile. Pinamonti ha 22 anni, vuole e deve giocare titolare. Perciò Bologna o Torino potrebbero rappresentare lo step giusto per la sua prossima destinazione".