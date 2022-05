Da Pinamonti a Sensi, fino ad Agoumé: le strategie di mercato dell’Inter

In casa Inter sono tanti i giovani in attesa di capire quale sarà il loro futuro. La strategia del club nerazzurro

"Fare ancora meglio dello scorso anno". In casa Inter l'obiettivo è chiaro, ma per migliorare la squadra andranno prima risolte alcune questioni legati ai giocatori che non rientrano, almeno nell'immediato, nei piani del club. Da Pinamonti a Sensi, fino ad Agoumè, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle possibili mosse dell'Inter.

"Pinamonti è in prestito secco, quindi a giugno tornerà a Milano e si dovrà prendere una decisione. Stesso discorso vale per Stefano Sensi. Le qualità tecniche non si discutono, ma i problemi e la mancanza di continuità fanno venire qualche dubbio sul suo futuro in nerazzurro. Chi invece sembra avere qualche chance in più di restare è Agoumè. Rientrerà ad Appiano anche il suo attuale compagno Satriano, che si è trasferito li a gennaio e per cui si prospetta un nuovo prestito in giro per l’Europa. Discorso simile Zinho Vanheusden che ha totalizzato 16 presenze con il Genoa, ma sul destino del belga pesano i 16 milioni sborsati dall'Inter a luglio che complicano un'uscita senza minusvalenza".