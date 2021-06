Corsport: “Inter, Barella e Bastoni intoccabili. Sensi? Deciderà Inzaghi”

Il punto sul futuro degli italiani in rosa: Barella e Bastoni saranno trattenuti, mentre il centrocampista piace in Serie A

"La vetrina azzurra". Titola così il Corriere dello Sport il suo focus sulla situazione di mercato dei calciatori convocati dall'Italia per l'Europeo, soffermandosi poi anche sugli interisti. Si legge infatti: "Con la probabile partenza di Hakimi, Zhang è intenzionato a resistere di fronte alle eventuali proposte che arriveranno per un Bastoni fresco di rinnovo e per Barella, la cui trattativa per il prolungamento inizierà nel corso della prossima stagione. Per Sensi deciderà Inzaghi: la Fiorentina e Gattuso lo vorrebbero, ma non è affatto detto che l'Inter lo molli".