Corsport: “Inter-Inzaghi, accordo per il 2024. Lascerà le ferie per firmare”

E' tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi . Il tecnico dell'Inter ha infatti trovato l'accordo con il club per il prolungamento fino al 2024, come ricorda anche oggi il Corriere dello Sport: "L'accordo c'è già da tempo. Questione di ore e di dettagli burocratici, che gli avvocati delle due parti stanno sistemando, poi tutto sarà a posto. Per l'annuncio invece bisognerà attendere il ritorno a Milano del presidente Steven Zhang che è da qualche giorno fuori città. Sul proseguimento del matrimonio tra l'Inter e Inzaghi, però, nessun dubbio. Con la fine della scuola del figlio (oggi), il tecnico di Piacenza resterà in città fino a venerdì poi inizierà le sue vacanze.

Lo farà con tutte le rassicurazioni del caso ovvero con l'accordo già chiuso e con l'autografo "virtuale" sulla nuova intesa fino al 2024 più opzione fino al 2025. Per l'ufficialità ovvero per l'annuncio del prolungamento bisognerà però aspettare Zhang che è atteso di nuovo in città la prossima settimana. Vuole essere il presidente in persona a mettere questo "mattone" importante per il futuro del club, a riconoscere con l'allungamento del contratto l'ottimo lavoro fatto da Simone nel 2021-22. Non va dunque escluso che la prossima settimana Inzaghi lasci per qualche ora le sue vacanze e organizzi un blitz di qualche ora a Milano per la firma e le foto di rito con Zhang. Magari la sua felicità per l'autografo e l'aumento dell'ingaggio (passerà da 4 a 5,5-6 milioni) saranno contenute nel comunicato stampa e in un'intervista alla canale satellitare nerazzurro. Per la conferenza stampa, invece, bisognerà attendere l'inizio della prossima stagione".