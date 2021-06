Corsport: “Inter, col Lugano la prima uscita dell’era Inzaghi: ecco la data”

Sarà ancora con il Lugano il primo impegno dell'Inter durante la preparazione estiva: i dettagli dal Corriere dello Sport

Sancito il primo impegno dell'Inter targata Simone Inzaghi durante la preparazione estiva. I nerazzurri disputeranno infatti la consueta amichevole contro il Lugano anche quest'estate, come riporta il Corriere dello Sport: "Dopo il raduno dell’8 luglio alla Pinetina (D’Ambrosio e Gagliardini, in vacanza in Puglia, si tengono in forma allenandosi allo stadio di Lecce), la prima uscita della nuova Inter di Simone Inzaghi è in programma sul campo del Lugano, quarto lo scorso anno nel campionato svizzero. Da confermare la data: il 17 o il 18 luglio".