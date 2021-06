Corsport: “Lautaro, Atletico il più attivo. Ma l’Inter dà un’importante garanzia”

Il centravanti argentino è corteggiato da entrambi i club di Madrid: situazione in evoluzione, secondo il Corriere dello Sport

E' ancora incerto il futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino vuole infatti restare all'Inter e il club nerazzurro vuole trattenerlo a tutti i costi: non si può però ignorare il derby di Madrid in corso proprio per il 10 argentino. Spiega il Corriere dello Sport: "L’Inter continua a garantire che non è in vendita, visto che, una volta piazzati tutti gli esuberi, non saranno necessari altri sacrifici tra i big.