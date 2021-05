Inter, Corsport: “Lautaro, è derby di Madrid. E Raiola propone De Vrij a…”

Secondo il Corriere dello Sport, le big d'Europa provano a sfruttare le difficoltà dell'Inter e mettono gli occhi sui gioielli nerazzurri

I gioielli dell'Inter fanno gola ai top club europei. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, elencando tutti i nomi che allettano le squadre in giro per il continente: "Atletico e Real sono pronte a sfidarsi per Lautaro. E anche il Barcellona medita di reinserirsi, proponendo nell’operazione il cartellino di Pjanic. Nei mesi scorsi, nonostante un rinnovo di contratto ai dettagli, il “Toro” ha cambiato agente, scegliendo Camano. Probabile che siano i movimenti di quest’ultimo a dare un’idea di quali siano gli effettivi piani dell’attaccante. E Camano, peraltro, rappresenta pure Hakimi, finito nel mirino del Bayern. Mentre Raiola si è messo a proporre De Vrij ai top-club europei. Insomma, tanti nodi da sciogliere. E un’unica figura in grado di scioglierli: Steven Zhang".