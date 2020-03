Corvino: “Inter, iniziato con Conte un nuovo ciclo: per lo scudetto darà filo da torcere fino alla fine”

Pantaleo Corvino, direttore sportivo ex Lecce e Fiorentina – tra le altre -, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Tra i temi trattati dal grande esperto di mercato c’è la lotta scudetto con la Juventus tornata al primo posto dopo il successo sull’Inter e la corsa a tre con i nerazzurri e la Lazio.

“Proprietà, Sarri e management non dovranno rimproverarsi nulla se non centreranno gli obiettivi delle altre stagioni. La Juve vince da otto anni, i cicli sono fatti anche per finire e non sai mai quando finiscono. La Juventus paga un calo psicofisico normale. Anzi i bianconeri mi sembrano straordinari nel tenere sempre alta l’asticella e cercare di non far terminare questo ciclo che invece l’Inter di Conte ha appena iniziato e darà filo da torcere fino alla fine. E per quanto riguarda la Lazio, questi risultati sono il giusto premio al lavoro di tutte le sue componenti, societarie, manageriali e tecniche. E a volte nel calcio può succedere il bello e impensabile: è accaduto al Leicester. Chissà che anche la Lazio…“.