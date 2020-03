Sky – Inter in calo, il rendimento da un girone all’altro. Eriksen? Conte convinto di una cosa

C’è un’Inter che ha tenuto il piede sull’acceleratore all’inizio del campionato, e un’Inter che in questo inizio di 2020 arranca. È l’analisi fatta da Sky Sport sul momento dei nerazzurri. Facendo un confronto le sette giornate del girone di andata con le sette dell’anno solare 2020, i nerazzurri avevano conquistato 18 punti perdendo solo con la Juve. Adesso è arrivata la sconfitta con i bianconeri di ieri, quella con la Lazio e due pareggi in più, 10 punti in meno ma anche una partita in meno (quella con la Sampdoria). Anche il problema dei secondi tempi rispetto ai primi, è un fattore in questa stagione dell’Inter, anche perché è successo anche in Europa e non solo in campionato. Per quanto riguarda Eriksen, Conte è convinto che il danese possa fare l’interno, c’è una componente di carattere tattico che deve essere messa a posto per diventare un giocatore inamovibile di questa squadra.

(Sky Sport)