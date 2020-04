Corvino: “Mercato? Cambieranno strategie dei club. Chiesa? Bisogna vedere cosa…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così del futuro del campionato italiano: “E’ un momento troppo complesso per pensare a ciò che sarà, comunque tutti avranno subìto delle conseguenze, ma i valori rimangono gli stessi. Mercato? Cambieranno le strategie di tutti i club, così come le date che saranno stravolte, ma chi è al timone dovrà necessariamente tutelare tutti. Chiesa? Ognuno detta le proprie regole, ma il calcio di per sé ha le sue leggi e bisogna vedere cosa vuol fare chi decide”.