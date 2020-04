Spadafora: “Ripresa graduale degli allenamenti. Sui campionati valutiamo. Lo sport…”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo al Senato all’interrogazione sulla ripresa delle attività sportive ha dichiarato: “Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per quello che riguarda i campionati e l’attività motoria all’aperto, valuteremo assieme al Comitato tecnico scientifico, consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani“.

“I media si concentrano in queste ore sulla ripresa o meno del campionato di calcio sappiamo benissimo che per quanto al calcio venga attribuito il giusto valore come azienda economica per i flussi finanziari che produce, sappiamo altrettanto bene che lo sport non è solo il calcio e che il calcio non è solo la Serie A”.

(Il Messaggero)