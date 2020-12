Inter, c’è una cosa che non è proprio andata giù a Conte: “E lo ha rivelato chiaramente”

Dopo un inizio di stagione così così, l’Inter sembra aver cambiato marcia. Ma Antonio Conte non ha dimenticato le tante critiche subite in queste settimane, quando addirittura per lui si era parlato di esonero. E, quando l’allenatore nerazzurri ieri in conferenza stampa ha parlato di ‘orecchie tappate’, si riferiva proprio a questo. Con un volto che era tutto un programma:

“E quelle parole sono state accompagnate da un’espressione sul volto che era tutto un programma. Ovviamente non si tratta di una novità. Basti ricordare come Conte aveva vissuto la vigilia del match con l’Atalanta. Allora, però, il suo umore nero era dovuto al Covid e alle nuove positività. Stavolta, invece, è come se avesse individuato un nemico da tenere a distanza e a cui non concedere nulla“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)