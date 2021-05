Inter, ecco cosa manca per l’annuncio di Inzaghi: pronto tentativo di Marotta

Il Corriere dello Sport spiega perché il nuovo tecnico nerazzurro non è ancora stato annunciato ufficialmente dal club

Le firme sul contratto ci sono già, ma ancora nessun annuncio: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter, ma il club nerazzurro non ha ancora ufficializzato il tutto con le modalità di rito. E perché? Il Corriere dello Sport risponde a questa domanda: "Per il momento non si parla di annuncio ufficiale, di visita alla sede di viale della Liberazione per le foto di rito o alla Pinetina per prendere contatto con le nuove strutture e il suo ufficio. Assolutamente vietato perché Simone Inzaghi e il presidente Lotito si sono lasciati male e il tecnico di Piacenza è sotto contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno. In questa settimana, però, l'ad Marotta verificherà se esistono le condizioni per sbloccare la situazione contattando direttamente Lotito, che tra l'altro è consigliere federale per la Serie A come lui.