Cosmi esalta Sabatini: “Bologna costruito dal più grande ricercatore di diamanti grezzi”

Il tecnico del Crotone ha parlato alla vigilia della sfida con i rossoblù del dirigente e ne ha esaltato le doti nel trovare giocatori

Alla vigilia della sfida tra Crotone e Bologna il tecnico dei calabresi Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa delle grandi doti del dirigente rossoblù Walter Sabatini :

"Il Bologna è una squadra costruita dal più grande ricercatore e fornitore di diamanti grezzi del nostro calcio, ovvero Walter Sabatini. Questo dà al Bologna già tantissimo. Poi sta all'allenatore far fruttare queste potenzialità. In questo caso esistono entrambe le cose, perché Mihajlovic è allenatore che riesce a trasformare questi diamanti grezzi in calciatori di assoluto livello".