Il tecnico perugino ha detto la sua sulla stagione che sta per cominciare e sulle favorite per la vittoria finale

Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di TeleRomagna, ha detto la sua sulla stagione che sta per cominciare e sulle favorite per la vittoria finale: "L'Inter è sicuramente tra le squadre favorite per la vittoria finale del campionato, soprattutto per quanto visto la scorsa stagione, ma allo stesso modo il Napoli non ripeterà la stessa deludente stagione.