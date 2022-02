Cosmi: “Inter? Con la Roma non c’è stata partita. E non sono d’accordo su una cosa”

Nel corso del suo intervento a Campania Sport, il tecnico ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter

Nel corso del suo intervento a Campania Sport, programma in onda su Canale 21, Serse Cosmi ha commentato Napoli-Inter , gara terminata 1-1. "Non sono d'accordo sul fatto che l'Inter sia la squadra più forte. Io penso che il Napoli e il Milan, quando hanno potuto contare su tutti gli effettivi, non siano stati certamente inferiori ai nerazzurri. La lotta scudetto è più aperta che mai".

"Forse l'Inter, a parità di valori in campo, ha più esperienza e fisicità anche se il Napoli ha giocatori molto ben strutturati come Koulibaly e Osimhen. Una mia riflessione infine sulla Coppa Italia. I nerazzurri non hanno accusato la stanchezza del match infrasettimanale contro la Roma perché hanno giocato contro niente. Io ho visto Inter-Roma e non c'è stata partita".