Spinazzola: “Inter? Mi ha ferito sentimi dare dello zoppo. Da quel momento…”

Le parole dell'esterno della Roma, che torna sul suo mancato approdo in nerazzurro nel gennaio del 2020

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Romanista, Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è tornato sul mancato approdo all'Inter nel gennaio del 2020, quando saltò lo scambio con Politano per mancanza di certezze sull'integrità fisica dell'ex Juve: «Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo, da quell'episodio ho trovato tutta la forza del mondo per riprendermi e per dimostrare a tutti quello che sono. Ora niente mi fa più paura. Sono molto più tranquillo dal punto di vista mentale. Faccio il lavoro più bello del mondo, ho una splendida famiglia e stiamo bene. Che cosa potrei chiedere di più?», le sue parole.