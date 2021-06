Costa, idee chiare: “Obiettivo 100% di capienza degli stadi a ottobre. Oggi…”

Le parole del sottosegretario alla Salute sono esattamente quelle che i tifosi attendono da mesi. L'obiettivo è chiaro e il ritorno agli stadi al 100% non è più solo un'illusione

"100% di capienza degli stadi a ottobre? Questo è l'obiettivo e dobbiamo lavorare per raggiungerlo. Oggi siamo in una situazione sotto controllo, i vaccini reagiscono positivamente alle varianti in circolazione nel nostro paese, quindi abbiamo tutti i dati che ci lasciano pensare che possiamo raggiungere questo obiettivo. Quando avremo raggiunto l'immunità di gregge, avremo un quadro completamente diverso e credo ci si possa permettere un ritorno alla normalità". Con queste parole Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. "Dobbiamo dare prospettive, orizzonti, far comprendere ai cittadini che se ci vacciniamo tutti e lo facciamo in fretta, sarà più facile tornare alla normalità in tempi rapidi", ha concluso.