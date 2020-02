UFFICIALE – Altra brutta notizia per la Juve. Douglas Costa ko, a rischio la gara con l’Inter

Le brutte notizie, in casa Juventus, non sono terminate alla sconfitta di Verona contro l’Hellas. Come comunicato da una nota apparsa sul sito ufficiale bianconero, infatti, Douglas Costa, infortunatosi nella partita del Bentegodi, ha riportato un guaio muscolare che lo terrà fuori per 15-20 giorni. A forte rischio, dunque, la sua presenza nel match dell’1 marzo contro l’Inter. Ecco il comunicato della Juventus:

“”Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni“.

(Fonte: juventus.com)