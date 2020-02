Inter, il grande colpo si avvicina. Contratto monstre già pronto: “Marotta ci pensa davvero”

Il futuro all’Inter di Alexis Sanchez resta ancora tutto da decifrare. Non è affatto scontato, infatti, che l’attaccante cileno venga acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri dal Manchester United. Ecco perché Marotta si starebbe già muovendo per il sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista sarebbe Dries Mertens, acquistabile al termine della stagione a parametro zero. L’ad nerazzurro sa che la chiave per convincere il giocatore è un biennale da almeno 5 milioni di euro a stagione:

“In ottica mercato estivo, siccome l’Inter vuole un parametro zero, sono invece risalite in maniera decisa le quotazioni dell’attaccante belga del Napoli. Per avere Sanchez, finora limitato dall’operazione, bisognerebbe trovare un accordo con lo United per acquistare il cartellino e il suo ingaggio (12 milioni netti) è fuori mercato. Mertens insomma può essere un sostituto a buon mercato. Per convincerlo serve un biennale da 5 milioni netti più commissioni. Marotta e Ausilio sono tornati a pensarci con grande insistenza, ma lo stesso Napoli non ha abbandonato l’idea di confermarlo e pure il Monaco ci pensa. Occhio anche a Chong che si svincolerà dallo United anche se l’olandese potrebbe inizialmente finire al Jiangsu“.

(Fonte: Corriere dello Sport)