Costa (Salute): “Tifosi? Farò il possibile perché ci siano per l’ultima giornata”

Il sottosegretario alla Salute aggiunge: "Più sicuro avere qualche migliaio di tifosi negli stadi che non per strada e nelle piazze delle città"

"Farò il possibile perché l'ultima giornata di campionato si possa giocare con il pubblico, anche per una questione di sicurezza". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Sky Tg24. "Credo che sia più sicuro avere qualche migliaio di tifosi negli stadi che non per strada e nelle piazze delle città", ha spiegato. "È una riflessione ancora aperta, per quanto mi riguarda farò il possibile. La lega ha fatto una richiesta di buon senso del 10% del pubblico in presenza. Nel merito si esprimerà il Cts”, ha aggiunto.