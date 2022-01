Costacurta: “Atalanta-Inter da scudetto? Dovesse vincere la squadra di Inzaghi…”

Così l'ex calciatore: "E' partita scudetto perché se l'Inter dovesse vincere, ne farebbe fuori una per perché diventerebbero 11-12 punti di distacco"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di questa sera tra l'Atalanta e l'Inter: "E' partita scudetto perché se l'Inter dovesse vincere, ne farebbe fuori una per perché diventerebbero 11-12 punti di distacco. Cominciano a diventare tanti tanti", la sua breve analisi.