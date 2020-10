Bani-Lukaku, Costacurta: “Secondo me non è rigore. È un onesto comportamento del difensore”

Al termine del primo tempo di Genoa-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta commenta il contatto Bani-Lukaku. Per l’ex difensore è corretta la decisione dell’arbitro di non assegnare il rigore ai nerazzurri. “A me sembra che Lukaku cerchi di anticipare, il giocatore dell’Inter arriva, deve anticipare e in questa maniera simula e va giù. Bravissimo Bani a non farsi anticipare, secondo me non è rigore. Come ha detto Bergomi questo è un onesto comportamento di Bani“.

(Sky Sport)